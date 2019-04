Repubblica in prima pagina: "I ragazzini dell'Ajax più forti dei giganti"

"I ragazzini dell'Ajax più forti dei giganti". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, che dedica spazio in prima pagina ai nuovi campioni del calcio olandese che hanno eliminato la Juventus dalla Champions League. Ghigliottina come Rebespierre, corre più di Bolt, pensa (in libertà) come Spinoza - si legge -, l'Ajax che avanza in Europa e decapita teste coronate, blocca il Bayern, elimina il Real e Ronaldo mister Champions, è una lama tagliente anche per la Juventus.