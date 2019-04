© foto di Simone Bernabei

"Napoli, allarme per l'Arsenal. Azzurri fermati dal Genoa", titola La Repubblica nella sua edizione odierna dopo l'1-1 di ieri sera fra azzurri e Grifone. Giovedì la squadra di Ancelotti affronterà i Gunners nell'andata dei quarti di Europa League, ma per uscire indenni dalla trasferta londinese servirà ben altro atteggiamento in campo rispetto a quanto visto ieri sera.