L'edizione odierna de La Repubblica parla del confronto sulle due panchine di Fiorentina e Inter. Pioli e Spalletti si affronteranno in una sfida dalla forte passione, visto il tifo incrociato dei due tecnici. Non è un mistero infatti come l'attuale allenatore della Fiorentina sia un grande tifoso dell'Inter, cominciata a supportare negli anni '70, e come averla allenata sia stata una fatica enorme per lui che ancora nell'ambiente nerazzurro è molto stimato. Così come non è un mistero la passione di Spalletti per Firenze e la Fiorentina: il tecnico di Certaldo in Toscana ha allenato però solo l'Empoli, mentre adesso invece si trova a dover gestire uno dei casi più intricati della sua carriera. Icardi non c'era ieri e non ci sarà neanche contro la Fiorentina, poi si vedrà. Intanto al Franchi si sfidano due tecnici dalle passioni incrociate, che dovranno essere messe da parte per cercare la vittoria.