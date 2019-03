© foto di Marco Frattino

L'edizione romana del quotidiano la Repubblica scrive della vittoria conquistata ieri dalla Roma contro l'Empoli, in occasione del nuovo debutto di Claudio Ranieri sulla panchina giallorossa. "Amuleto Ranieri, finale in apnea ma la Roma va", il titolo del giornale che sottolinea la sofferenza finale - con gol all'Empoli annullato dal Var - per la formazione capitolina.