Repubblica: "Roma, terrore metrò. Crolla scala mobile, 24 tifosi feriti"

E' la Juventus la protagonista principale dell'edizione odierna del TMW News. Spazio all'analisi della vittoria di Champions League contro il Manchester United, ma non solo. In primo piano anche il successo della Roma contro il CSKA Mosca e il momento delicato di Gattuso sulla panchina...

Juventus, Tuttosport in prima pagina: "Bellissima"

La Stampa: "Alla Juve basta Dybala per dare un dispiacere a Mou"

Daily Express dopo United-Juve: "Dybala's so deadly"

Corriere Torino: "Il mancino di Dybala implacabile in Inghilterra"

Barcellona, Mundo Deportivo: "Per Messi"

C'è spazio, purtroppo, anche per la cronaca a margine della sfida tra Roma e CSKA Mosca: crolla una scala mobile nella capitale, precisamente nella stazione della metropolitana di Repubblica e l'omonimo quotidiano aggiorna in prima pagina sulla disgrazia: 24 feriti, tutti tifosi russi e un terrore di cui nessuno sentiva il bisogno. Incidente dovuto all'esuberanza degli ultras o tragico incidente?

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy