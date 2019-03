Repubblica: "Sfida di Ranieri-Tinkerman che frigge con l'olio che ha"

© foto di Tommaso Bonan

"La sfida di Ranieri-Tinkerman che frigge con l'olio che ha". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica (ed. Roma), che in prima pagina dedica spazio ad un ritratto del personaggio-renieri, neo allenatore della Roma. Nelle sue molte incarnazioni - si legge in taglio basso - Ranieri ha visto di tutto. Non ha mai detto di essere un fenomeno, non ha mai dimostrato di essere una scartina. Ha solcato i mari, ha rischiato colpi clamorosi e accettato figurucce (la più clamorosa come ct della Grecia). L'hanno chiamato Fettina, Pecione, Sor Claudio e poi anche Sir Claudio per le glorie inglesi.