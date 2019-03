Repubblica titola: "Cristiano Ronaldo, tre gol in Borsa da 270 milioni"

"Ronaldo, tre gol in Borsa da 270 milioni". Questo il titolo dell'edizione odierna di Repubblica, che in prima pagina dedica spazio agli effetti della tripletta del portoghese in Champions League che ha permesso alla Juventus di compiere l'impresa contro l'Atletico Madrid. Il 90 minuti - si legge in taglio basso - CR7 ha fatto guadagnare il doppio del suo prezzo: il grosso di questo jackpot da 270 milioni - pari più o meno alla somma dei ricavi annuali di Lazio e Fiorentina - arriva dalla Borsa.