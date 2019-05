Repubblica-Napoli titola: "Insigne, c'è la tentazione Parigi"

© foto di stefano tedeschi

Spazio al calcio nel taglio alto dell'edizione di Napoli di Repubblica, con un'importante titolo di mercato: "Insigne, vertice con Raiola. C'è la tentazione Parigi". Il capitano azzurro non sta attraversando un bel periodo ed i malumori con parte della tifoseria si sono fatti sentire nelle ultime uscite casalinghe, così a breve Lorenzo Insigne avrà un incontro con il proprio procuratore, Mino Raiola, per decidere del prossimo futuro. Le richieste non mancano, e la tentazione Paris Saint Germain, dove ritroverebbe l'amico Marco Verratti, è sempre più forte.