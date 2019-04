Repubblica - Palermo: "Tocca a Delio Rossi cercare la A perduta"

"Tocca a Delio Rossi cercare la A perduta". La Repubblica, edizione Palermo, dà spazio in prima pagina al nuovo allenatore dei rosanero: "La partita per il futuro del Palermo si è cominciata a giocare ieri in aeroporto. Prima sono arrivati i rappresentanti di Arkus Network che oggi avranno una riunione con gli avvocati del club di viale Fante, poi a tarda sera è atterrato il nuovo allenatore Delio Rossi". Esonerato, ricordiamo, Roberto Stellone.