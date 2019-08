Repubblica Roma: "Olimpico, derby blindato. Attesi in cinquantamila"

© foto di marik

"Olimpico, derby blindato. Attesi in cinquantamila", si legge questa mattina sulle pagine di Repubblica edizione Roma. Cinquantamila spettatori previsti, mille agenti in campo e lo spettro dell'omicidio di Diabolik. Un derby ad alta tensione quello di domani, in un Olimpico pieno, che vedrà dalle 18 disputarsi la partita Lazio-Roma. Nel corso del tavolo tecnico che si è chiuso ieri in Questura, sono state definite tutte le misure di sicurezza per il match.