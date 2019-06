In prima pagina, il Resto del Carlino parla anche di calcio: "Bologna, si parte. I dettagli dei ritiri" è infatti il titolo sportivo di oggi. Prima la squadra si ritroverà a Castelrotto, per poi andare in ritiro in Austria. Oggi sarà anche la volta dell'annuncio del nuovo direttore tecnico, Walter Sabatini. L'ex Roma avrà anche il ruolo di coordinatore per il Montreal Impact, contratto annuale per lui.