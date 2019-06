Nelle pagine interne del Resto del Carlino si parla a lungo del Bologna. Oltre all'ovvio punto sul calciomercato, con il giapponese Tomiyasu ormai in dirittura d'arrivo, c'è spazio anche per le prime parole di Walter Sabatini, nuovo direttore sportivo. "Voglio che Bologna si diverta allo stadio" è infatti il titolo dell'articolo, un virgolettato dello stesso Sabatini che cercherà di portare entusiasmo nella piazza. Risultati, bel gioco, talenti e calciatori che stimolino la fantasia dei tifosi: questa, in breve, la mission che si propone il nuovo direttore sportivo dinnanzi al pubblico felsineo.