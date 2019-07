Resto del Carlino: "Serie A, il Bologna riparte da Verona"

In prima pagina, l'edizione odierna de Il Resto del Carlino parla anche di Serie A, con il calendario del Bologna. "Il Bologna riparte da Verona" è infatti il titolo in taglio alto dedicato all'argomento. I felsinei, infatti, debutteranno nella nuova stagione sul campo della neopromossa Hellas Verona. La prima gara al Dall'Ara sarà invece un derby: in quell'occasione i rossoblu ospiteranno la SPAL.