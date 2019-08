Roma.Corriere.it: "Lazio, baby talento per l’attacco"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione sportiva online de Il Corriere di Roma, titola su un importante innesto in ottica futura da parte della Lazio: "Lazio, baby talento per l’attacco: in arrivo Vignato (classe 2000) dal Chievo". Il giovane talento del ChievoVerona è stato nei radar di Bayern Monaco e Barcellona ed ora ci pensa la Lazio, insieme a Milan e Sampdoria. Il trasferimento all'estero è saltato perchè il fratello, baby talento anche lui è classe 2004, e quindi per i regolamenti internazionali, non può trasferirsi all’estero, e la famiglia vuole che si muovano insieme.