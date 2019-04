Sport apre col Barcellona: "Oggi possono essere campioni"

"Oggi possono essere campioni". Sport apre la propria edizione odierna col Barcellona, che ieri ha battuto 2-0 l'Alaves in trasferta e oggi aspetta il risultato dell'Atletico Madrid. Se i Colchoneros perderanno in casa contro il Valencia, infatti, i blaugrana potranno alzare per la 26^ volta il titolo di campioni della Liga.