© foto di Pietro Lazzerini

Sport di questa mattina apre in prima pagina titolando: "Via libera per De Ligt". Il Barcellona è in vantaggio per l'acquisto del difensore dell'Ajax dopo che il Bayern Monaco ha deciso di trattare con i lancieri il solo cartellino di Ziyech. Anche la Juventus resta interessata, ma i rapporti tra i due club dovrebbe favorire i blaugrana, con il giocatore che scioglierà le riserve sul futuro solo dopo il doppio incontro con la Vecchia Signora in Champions.