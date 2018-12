Sport e il rinforzo del Barcellona: "Murillo regalo di Natale per Valverde"

"Murillo regalo di Natale per Valverde". Sport titola così sull'ultimo arrivo di casa Barcellona, l'ex interista Jeison Murillo. Il quotidiano, che apre la propria edizione odierna proprio con il centrale colombiano, spiega che si tratta di un affare per sei mesi, in prestito dal Valencia con opzione per il riscatto. Ieri Murillo ha sostenuto le visite mediche di rito e trascorso il suo primo giorno da giocatore del Barça.