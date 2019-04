"Processo a Griezmann". Titola così Sport, quotidiano catalano, sulla prossima di campionato che vedrà l'Atletico Madrid impegnato in casa del Barcellona. La sfida, infatti, sarà l'occasione per il Camp Nou di tivedere Antoine Griezmann dal vivo per la prima volta dopo la decision, ossia la scelta che fece nell'estate scorsa di non trasferirsi proprio al Barça. Una trattativa che però pare tornata d'attualità in questi giorni, a dirla tutta.