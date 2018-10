Sportwereld: "Agrodolce". PSV condannato dagli errori di Zoet

© foto di Lazzerini

"Agrodolce" titola così Sportwewreld quotidiano sportivo olandese sul ko interno del PSV arrivato nella notte di Eindhoven per mano dell'Inter. Un 2-1 quello incassato dagli uomini di Mark van Bommel che il quotidiano analizza così: "Il gol iniziale di Pablo Rosario è annullato da due errori del portiere Jeroen Zoet. Il PSV perde la sua seconda gara consecutiva in Champions e si trova adesso in una situazione molto complicata".