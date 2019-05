Super Deporte crede all'impresa del Valencia: "La speranza"

"La speranza", titola a caratteri cubitali il quotidiano valenciano Super Deporte in edicola oggi, sottolineando quanto sia importante la rete siglata all'11' da Diakhaby nella semifinale di andata di Europa League andata in scena ieri sera all'Emirates Stadium tra Arsenal e Valencia: "Solo questo gol tiene vivo il Valencia in vista del match di ritorno che si giocherà al Mestalla", si legge. Il giornale sottolinea inoltre come i Gunners abbiano approfittato dei gravi errori difensivi degli spagnoli, dovuti forse anche al cambio di modulo di Marcelino, ieri affidatosi al 4-5-1: un esperimento tanto azzardato quanto improduttivo.