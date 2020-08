I temi del Corriere della Sera: "Secondo posto per l'Inter. Immobile, record di gol"

L'Inter batte l'Atalanta e chiude il campionato al secondo posto in classifica. Ciro Immobile va a segno per la trentaseiesima volta in campionato ed eguaglia Gonzalo Higuain per reti in una sola stagione nel massimo campionato italiano. Ed è a questi due temi che è dedicata l'apertura del Corriere della Sera: "Secondo posto per l'Inter. Immobile, record di gol".