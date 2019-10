© foto di Giacomo Iacobellis

Scandalo James Maddison in Inghilterra. Il trequartista delle Foxes si è dato malato saltando gli impegni della Nazionale inglese per poi farsi beccare, la notte stessa, a giocare a poker in un casinò di Leicester. Non certo il comportamento atteso da chi, solamente qualche ora prima, non sembrava avere le condizioni di salute necessarie per partire insieme ai compagni alla volta della Repubblica Ceca. Un caso, questo, che ha inevitabilmente conquistato le aperture di quasi tutte le testate d'Oltremanica, con altrettanto spazio per la dura ramanzina che il calciatore classe '96 ha già ricevuto dal ct Southgate: "Preparati a essere nell'occhio del ciclone", l'avviso del commissario tecnico inglese.

Questa, ad esempio, l'apertura odierna del Daily Telegraph: "Southgate mette in guardia Maddison dopo la foto shock al casinò"