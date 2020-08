Tuttojuve - Kulusevski ago della bilancia nella nuova Juventus di Pirlo

Approfondimento su Dejan Kulusevski sulle colonne di 'Tuttojuve'. Acquistato a gennaio dall'Atalanta per la stagione 2020/21, il calciatore svedese è reduce da una stagione eccellente al Parma e questa estate darà il via alla sua avventura in bianconero. "Lo svedese sarà un vero e proprio valore aggiunto nello scacchiere della Vecchia Signora, abile nel giocare in diverse posizioni, probabilmente perfetto nei due dietro all’unica punta ma anche come trequartista o terzo attaccante. La porta la vede, l’assist lo ha. Al momento lo vediamo come terzo con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, meglio di Federico Bernardeschi, meglio del poco affidabile Douglas Costa, insomma, sarebbe lui inizialmente il titolare nell’ipotetico tridente".