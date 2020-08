TuttoNapoli - Ecco perché Nikola Maksimovic può lasciare il Napoli questa estate

Approfondimento in merito al futuro di Nikola Maksimovic sulle colonne di 'TuttoNapoli'. Il difensore serbo, nonostante in archivio sia andata la sua migliore stagione da quando è arrivato dal Torino, potrebbe partire questa estate. "E' arrivato da prima alternativa di Albiol e Koulibaly, si è sempre sentito una riserva, anche ora che si parla di Gabriel come sostituto di Koulibaly. Nikola Maksimovic ha sempre avvertito fiducia relativa nei suoi confronti e per questo motivo potrebbe andar via questa estate", si legge.

Maksimovic ha inoltre un contratto in scadenza nel 2021 e dopo mesi di trattative la firma non è ancora arrivata: il Napoli senza rinnovo vuole evitare il rischio di perderlo a zero e può quindi lasciarlo partire. In prima fila c'è l'Everton di Carlo Ancelotti.