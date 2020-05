TuttoNapoli - L'emergenza può far saltare una cessione annunciata

Interessante approfondimento di 'Tuttonapoli.net' in merito al futuro di Kalidou Koulibaly, difensore senegalese classe '91 che nella prossima finestra di calciomercato potrebbe lasciare il Napoli. "De Laurentiis - si legge - da anni sottolinea la super proposta del Chelsea oltre i 100mln di sterline, delle telefonate di Conte per provare a convincerlo, quasi come a ribadire la base d'asta. Cifra che però ora è lontanissima dalla valutazione reale del difensore, oltre che per un mercato che vivrà della crisi post-Coronavirus anche per la stagione decisamente negativa dell'ex Genk e del primo vero infortunio della carriera. Non è da escludere che, visto lo scenario internazionale, De Laurentiis possa optare per rinviare la cessione di un anno".