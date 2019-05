Tuttopalermo.net: "Palermo, non si vince più. Ora serve una reazione"

© foto di Rosario Carraffa/TuttoPalermo.net

Questo un estratto dell'editoriale presente su Tuttopalermo.net, che analizza il momento della squadra rosanero: "Il Palermo nelle ultime tre gare di campionato ha collezionato tre pareggi (Padova, Livorno e Spezia). Nell'ultima gara di campionato, ha pareggiato allo stadio "Renzo Barbera", per 2-2 contro lo Spezia. I rosanero non riescono più a vincere, a meno di due gare al termine del campionato cadetto, devono provare a vincere entrambe le gare e sperare in un pareggio o in una sconfitta nell'ultima gara di campionato da parte del Lecce, per festeggiare la Serie A diretta, cosa già ottenuta dal Brescia. In caso di sconfitta del Lecce potrebbero bastare anche 4 punti. Se così non sarà si disputeranno i play-off e quindi sarà importante in questo caso mantenere il terzo posto in classifica. Tutto si potrebbe giocare nell'ultimo turno di campionato se il Palermo riuscirà a tornare a vincere nel prossimo match in casa dell'Ascoli. La squadra deve avere una reazione, perché contro lo Spezia si è vista una squadra dai due volti, con un primo tempo giocato bene, anche se con alcune sbavature difensive e con un secondo tempo giocato quasi senza convinzione, dove invece si doveva osare di più. Il prossimo turno dirà se la compagine allenata da Delio Rossi lotterà fino all'ultima giornata o se dovrà pensare a prepararsi per i play-off".