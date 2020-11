Tuttosport: "A Conte serve una Zidanata. E' il momento più duro da quando è all'Inter"

vedi letture

"A Conte serve una Zidanata. E' il momento più duro da quando è all'Inter". Questo il titolo che Tuttosport dedica ai nerazzurri al suo interno nell'edizione odierna. Le aspettative si sono alzate e la rivoluzione all'insegna del gioco offensivo scelta come strada per ottenere risultati continua ad avere un andamento ondivago come spiegano i 10 gol incassati nelle prime 6 di Serie A. Conte atteso a un colpo di genio per restituire forza propulsiva al progetto. Riuscirci a Madrid, vista la situazione del girone di Champions League, avrebbe una valenza straordinaria. Conte è atteso da una Zidanata.