Tuttosport: "Agnelli, ma cosa dici?"

"Agnelli, ma cosa dici?", titola in taglio alto l'edizione odierna di Tuttosport. Titolo dedicato alle parole di Andrea Agnelli, che se da una parte distende il clima con l'Inter, dall'altra alza un polverone con l'Atalanta, dichiarando: "Atalanta in Champions e Roma fuori dopo che ha difeso il ranking per anni, è giusto?". Non si è fatta attendere la risposta dei tifosi orobici che hanno punto con un piccato: "Ma se non vinci la Coppa da 24 anni...".