© foto di IceOnFire PC

Punizione pesante e stangata che danneggia il giocatore ma soprattutto il Torino, stando a quanto scrive oggi Tuttosport. La reazione alla squalifica di Ola Aina non è stata positiva in casa granata, visto che il giocatore dovrà saltare tre turni di campionato dopo l’espulsione nell’ultima partita contro il Bologna. Addio dunque alla sfida alla Fiorentina all’Artemio Franchi appena finita la sosta per le nazionali, a quella in casa alla Sampdoria di Giampaolo e anche la gara successiva, quella al “Tardini” di Parma, per tornare poi disponibile per la sfida casalinga contro il Cagliari del 14 aprile