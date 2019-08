© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"Al Chievo scoppia il caso Stepinski": con la squadra pronta a scendere in campo contro l'Empoli per l'anticipo della 2^ giornata di Serie B, Tuttosport si occupa del Chievo Verona e del caso relativo a Marius Stepinski. Sul giocatore: "L’attaccante polacco è corteggiato dal Verona e ha rotto con il club. Marcolini: «Mi ha deluso, purtroppo non posso più contare su di lui»"