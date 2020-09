Tuttosport: “Alessandria, due colpi. Arrivano Corazza e Rubin”

“Alessandria, due colpi. Arrivano Corazza e Rubin”. Titola così Tuttosport nelle pagine della Serie C. “Il bomber e il terzino hanno contribuito alla promozione in Serie B della Reggina. - si legge ancora – I grigi sono andati via, palla al piede, come un attaccante di razza e hanno lasciato tutti dietro, staccati di molto. Palermo, Perugia, ma anche Avellino e Modena, tutti bruciati dalla regina del mercato di Serie C. L’Alessandria del presidente Luca Di Masi che per provare a salite in B ha preso in meno di un’ora due che la serie cadetta l’hanno appena conquistata”.