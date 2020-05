Tuttosport alla scoperta della Serie C: "Ravenna vuol dire cooperativa"

"«Ravenna vuol dire cooperativa»", questa l'apertura di Tuttosport che, in un momento delicato come quello attuale, prosegue il suo viaggio in una della categorie più colpite dalla crisi legata al Covid-19, la Serie C. E proprio sul Ravenna di patron Alessandro Brunelli: "Patron Brunelli e la grande idea del club di tutti".