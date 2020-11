Tuttosport: "Allarme infortunio per Ibrahimovic. Salterà sicuramente Lille e Fiorentina"

vedi letture

Dopo una serata da assoluto protagonista, con una doppietta e tante giocate di qualità, Zlatan Ibrahimovic si è preso le attenzioni anche del post gara, uscendo a pochi minuti dalla fine per un infortunio muscolare. Così Tuttosport oggi in edicola titola: "Allarme infortunio per Ibrahimovic. Salterà sicuramente Lille e Fiorentina". Mano sul flessore sinistro e smorfia di dolore, subito dopo un cross dalla sinistra. Poi il ghiaccio e l'uscita zoppicando: un problema muscolare che pare essere non di particolare entità, ma che comunque lo terrà fuori contro Lille e Fiorentina.