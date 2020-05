Tuttosport: “Anche la B è pronta. Serie A femminile forse in campo l'11 luglio”

Spazio alla ripartenza della Serie B sulle colonne di Tuttosport che titola: “Anche la B è pronta. La soddisfazione di Balata”. Poi spazio alle parole del presidente Mauro Balata: “Noi il 20 in campo. Grazie a Spadafora, al governo e a Gravina per la loro grande capacità”. Nello stesso articolo spazio anche alla possibile ripartenza della Serie A femminile che potrebbe tornare in campo l'11 luglio per chiudere la stagione il 9 agosto. Sarà decisivo in questo senso il Consiglio Federale dell'8 giugno.