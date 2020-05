Tuttosport: "Anche la C riparte. Ghirelli non ci sta. Bocciata la Lega Pro"

vedi letture

"Anche la C riparte. Ghirelli non ci sta. Bocciata la Lega Pro": questa una delle aperture di Tuttosport, che analizza l'esito del Consiglio Federale di ieri. Dando poi spazio alle parole del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli: "«Il Consiglio non mi soddisfa per nulla. Non siamo in grado di giocare». Diversi i club spiazzati: stavano smobilitando, considerando la stagione chiusa".