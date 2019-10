Tuttosport apre: "Cara Europa noi ci siamo. Juve dossier mercato"

Prima pagina di Tuttosport dedicata all'Italia che battendo la Grecia ha conquistato la qualificazione agli Europei con tre giornate d'anticipo: "Cara Europa noi ci siamo", titola il quotidiano che poi scrive: "Jorginho su rigore e Bernardeschi piegano la Grecia (2-0). Missione compiuta con tre turni d'anticipo e primo posto al sicuro. Ottava vittoria di fila per Mancini ma Chiesa va ko".

NON SOLO ITALIA, ANCHE JUVE E INTER - Sulla prima pagina di Tuttosport però nel taglio alto c'è spazio anche per il mercato della Juventus con tanto di foto di Icardi e Pogba: "Juve, dossier mercato. Vi sveliamo i nomi sul taccuino di Paratici: dai top come Pogba e Icardi ai parametri zero come Willian, fino ai giovani talenti come Tonali", scrive il quotidiano. Sull'Inter invece titola: "Conte, allarme Sanchez: l'attacante si è infortunato in Colombia-Cile". Atalanta in ansia per Zapata. E ancora c'è spazio per il Torino: "Mazzarri a rischio per Udine", si legge nel titolo dedicato ai granata.