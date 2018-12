Tuttosport apre col derby della Mole: "CR5000, Toro con onore"

"CR5000, Toro con onore". L'edizione odierna di Tuttosport dedica la sua prima pagina al derby della Mole: 1-0 il risultato del secondo anticipo della sedicesima giornata di Serie A, deciso da una rete su rigore di Cristiano Ronaldo. Non certo un gol banale, ma il sigillo numero 5000 nella storia della Juventus. Sfortunato il Torino, all'altezza dei bianconeri per almeno 70 minuti e tradito da un errore di Zaza, oltre che da due rigori non concessi dal direttore di gara.