"Europa vicina, ma c'è Miha". Tuttosport, questa mattina, mette in guardia così il Torino in vista della gara odierna contro il Bologna. Una sfida da non sottovalutare per la truppa di Mazzarri, galvanizzata dalla grande vittoria di Roma ma assai bisognosa di altrettanti punti per rincorrere ancora il suo sogno europeo. Già dalle 15 di questo pomeriggio tra le mura amiche.