Tuttosport apre con Aluko: “A Torino trattata come Pablo Escobar”

Spazio in prima pagina su Tuttosport allo sfogo dell’ormai ex attaccante della Juventus Women Eniola Aluko scritta in un articolo su The Guardian, quotidiano britannico con cui collabora. “A Torino trattata come Pablo Escobar” è il titolo del quotidiano torinese che riporta una frase della calciatrice che se da un lato spiega come non ha mai vissuto episodi di razzismo in campo dall’altro parla di un’Italia “indietro di anni rispetto al tema dell’integrazione”.

"Questo fine settimana voglio giocare la mia ultima partita per la Juventus, portando a termine un anno e mezzo di grandi successi e tanto apprendimento. Quando sono arrivata nell'estate del 2018, sono stata conquistata da un grande club e da un grande progetto. Sul campo abbiamo vinto tanto: un titolo di campionato, la coppa nazionale e la Supercoppa. - continua l’inglese parlando poi del rapporto con Torino e l’Italia - A volte Torino sembra un paio di decenni indietro sul tema integrazione. Sono stanca di entrare nei negozi e avere la sensazione che il titolare si aspetti che io rubi qualcosa. Tante volte arrivi all'aeroporto e i cani antidroga ti fiutano come se fossi Pablo Escobar".