Tuttosport apre con il Derby della Mole: "Bellissimo"

"Bellissimo", questo il titolo che Tuttosport dedica questa mattina in prima pagina al derby fra Torino e Juventus. Tutto esaurito per la sfida dei granata ai bianconeri. Mazzarri: "Orgoglio e passione, non partiamo battuti, daremo tutto". Dubbio Iago Falque. Allegri: "Dobbiamo cancellare Berna, non basta la tecnica, serve l'anima". Occhio a Ronaldo: nei derby di Manchester e Madrid ha segnato 26 gol.