Tuttosport apre con il mercato: “Monza sul bomber”

"Monza sul bomber". Tuttosport apre con il mercato che verrà in casa brianzola con la scelta del centravanti che dovrà guidare la squadra verso i piani alti della cadetteria e magari in Serie A. "La scelta è fra Donnarumma del Brescia, una garanzia in B, e Coda che va in scadenza col Benevento. - continua il quotidiano nei sottotitoli - Ufficializzato l’arrivo del regista Barberis dal Crotone, il prossimo colpo potrebbe essere Antonelli (Empoli), monzese cresciuto nel club biranzolo e già al Milan con Berlusconi e Galliani".