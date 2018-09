Tuttosport apre con Lippi: "Giù le mani da CR7"

"Giù le mani da CR7": è il titolo di apertura di Tuttosport, nelle parole di Marcello Lippi. Intervistato dal quotidiano torinese e protagonista della sua prima pagina, l'ex tecnico bianconero e ct della Nazionale spiega: "Ronaldo vittima di un'allucinazione. Non si può espellere per una grattatina. L'UEFA ammetta l'errore, annunci che Cristiano non sarà squalificato e introduca subito il VAR in Champions".