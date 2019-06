Tuttosport apre sulla Juventus: "Assalto a Chiesa"

Apertura dedicata alla Juventus per l'edizione odierna di Tuttosport, che titola: "Assalto a Chiesa". L'attaccante della Fiorentina è infatti ancora nei pensieri dei bianconeri, che portano avanti anche le trattative per De Ligt e Rabiot. La Signora ha già l'intesa con Chiesa, ma c'è da convincere la nuova proprietà, che non vorrebbe privarsi del figlio d'arte: i bianconeri studiano un piano per ottenere il via libera all'operazione.

Mercato Inter - 200 milioni e cinque sì per battere la Juventus: è questo l'obiettivo della nuova Inter di Antonio Conte, la quale sta cercando di spendere e spandere sul mercato per essere competitiva in ottica scudetto. Il primo nome sulla lista dei nerazzurri è quello di Romélu Lukaku, che diventerà il nuovo centravanti di riferimento dopo che il nuovo tecnico ha scaricato Mauro Icardi.

Mercato Toro - Nuovo arrivo alle porte per il Torino: si tratta di un giovane molto promettente, il centrocampista della Roma Freddi Greco, classe 2001. Origini malgasce (è nato in Madagascar), il giocatore è nel giro della Nazionale italiana Under 19: arriverà in maglia granata come compensazione per il passaggio del direttore sportivo Gianluca Petrachi in giallorosso.