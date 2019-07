Tuttosport apre sulla Juventus: "Questione di Fede"

"Questione di Fede" è il titolo con cui Tuttosport apre il giornale di oggi. L'apertura si riferisce alla trattativa per portare Federico Chiesa alla Juventus. E' lui l'obiettivo numero uno per l'attacco bianconero: l'accordo con il giocatore c'è, ma bisogna convincere la Fiorentina. La Vecchia Signora deve però pensare anche a cedere, con Higuain e Manduzkic in partenza, oltre a decidere il futuro di Kean.

Toro-Verdi, avanti tutta - Nel taglio alto della prima pagina si parla anche del calciomercato del Torino. I granata stanno infatti preparando il colpo Simone Verdi, in uscita dal Napoli. Pronti 30 milioni per rilevare sia il fantasista che Mario Rui, altro elemento in lista di sbarco dai partenopei e che piace ai piemontesi.

Intrigo Barella - Tiene banco anche alla trattativa Barella. Il gioiello del Cagliari è infatti nel mirino di Inter e Roma, ma il giocatore preferisce i nerazzurri. La palla passa ora a Marotta che deve cercare di chiudere definitivamente l'operazione.

Milan-Ceballos - In taglio laterale spazio al Milan, anch'esso alla ricerca di nuovi acquisti. Si punta tutto su Dani Ceballos per il centrocampo: l'assalto è partito. Per quanto riguarda la difesa, è sempre più vicino il croato Lovren.