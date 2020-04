Tuttosport: "Aprile chiuso, si parte il 4 maggio"

"Aprile chiuso, si parte il 4 maggio". Questo il titolo alle pagine 6-7 sull'edizione odierna di Tuttosport in edicola stamani in riferimento alla data fissata per la ripresa dello sport: "Vietati anche gli allenamenti individuali. Pressioni di singoli presidenti sia per ricominciare sia per lo stop definitivo. Il Governo però ha detto no. Figc e Leghe metteranno a punto i protocolli sanitari per la ripresa".