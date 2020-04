Tuttosport, Arezzo: "Di Donato cuore Toro. Il tecnico cresciuto nelle giovanili granata"

"Di Donato cuore Toro. Il tecnico cresciuto nelle giovanili granata": nella lunga pagina dedicata all'Arezzo, spazio anche per mister Daniele Di Donato. Del quale Tuttosport parla ripercorre la carriera: "Ex regista dalla visione di gioco pulita cresciuto nelle giovanili granata e nel Toro ha disputato otto partite segnando un gol nella stagione 1996/97 in B. [...] Per lui, da calciatore, una sola stagione in serie A con la maglia del Siena nel 2004/05. Si trova alla sua prima esperienza da allenatore in C dopo aver portato l’Arzignano l’anno scorso in Lega Pro".