Tuttosport: "Assist al Pescara. E' firmato da Totti"

"Assist al Pescara. E' firmato da Totti": un titolo sibilino quello di Tuttosport, che fa però riferimento ad Arnaud Kalimuendo, attaccante classe 2002 del PSG che è stato proposto alla formazione abruzzese.

Come infatti precisa poi il quotidiano, "si registra infatti un “assist” di Francesco Totti per il Pescara. Già, l’ex capitano e bandiera della Roma, ora procuratore con una struttura dedicata al mercato, è entrato in contatto con la società abruzzese per piazzare il giovanissimo (classe 2002) attaccante del Paris Saint Germain, Arnaud Kalimuendo. Si tratta di una prima punta abile nello stretto e dallo scatto veloce, che ha giocato 12 partite con la maglia della Nazionale Under 17 in cui ha segnato la bellezza di nove reti".