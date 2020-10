Tuttosport: "Atalanta, appuntamento con la storia". Con l'Ajax per una fetta di ottavi

vedi letture

"Atalanta, appuntamento con la storia", si legge stamane su Tuttosport. Gli orobici questa sera si giocano già una buona fetta di ottavi, in casa contro l'Ajax: stasera c'è la possibilità di scavare un solco tra i nerazzurri e la formazione olandese. Le due squadre arrivano da un fine settimana completamente diverso: una sconfitta per gli orobici, una sonora vittoria per 13 a 0 per gli olandesi. Il fascino di questa partita è davvero grandioso: sul terreno del Gewiss Stadium l'Atalanta ha affrontato fino alla stagione 2010/2011 ( inizio della seconda presidenza di Percassi) formazioni di Serie B, oggi un monumento del calcio come l'Ajax.