Sulle pagine di Tuttosport si parla anche di Atalanta, con questo titolo: "C'è Skrtel. Ma Castagne va ko". I bergamaschi paiono infatti decisi a chiudere per Martin Skrtel, esperto centrale slovacco ex Liverpool che si è svincolato dal Fenerbahce. Aggiungerebbe grande esperienza, anche internazionale, al reparto arretrato. Intanto brutto infortunio per il belga Castagne, costretto a operarsi al menisco: ciò potrebbe bloccare la cessione di Reca, che era dato in partenza.