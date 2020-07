Tuttosport: "Atalanta-Inter, sabato spareggio per il 2° posto"

vedi letture

Di spalla su Tuttosport c'è spazio per il testa a testa tra nerazzurri per il secondo posto: "Atalanta-Inter, sabato spareggio per il 2° posto", titola il quotidiano. Gli orobici battono in rimonta il Parma grazie a Milinovskyi e Gomez, ma l'Inter annulla il sorpasso grazie al due a zero di San Siro contro il Napoli. Si deciderà tutto sabato al Gewiss Stadium.